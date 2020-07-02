***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
02.07.2020 14:47
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2198401445
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 13.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854047
BIST
14:38116.766
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 1.450,84
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
14:386,8562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0092
|Açılış
|: 6,8680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
14:387,7370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0312
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
14:38390,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,95
|Açılış
|: 390,87
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|621,60
|4.967.893
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,31
|150.549.769
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.591.869
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|20.997.264
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.448.203
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,14
|3.544.372
|% -5,17
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|AKMGY
|38,52
|12.110.003
|% -3,51
|
|GARAN
|8,36
|851.307.272
|% 0,72
|
|SISE
|5,92
|581.429.702
|% 6,28
|
|THYAO
|12,28
|573.468.535
|% -0,16
|
|KRDMD
|3,25
|546.286.133
|% 0,62
|
|EKGYO
|2,07
|543.280.174
|% 2,48
|
|EKGYO
|2,07
|543.280.174
|% 2,48
|
|IEYHO
|1,02
|233.645.859
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|314.745.537
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,25
|546.286.133
|% 0,62
|
|CEMAS
|1,67
|270.032.117
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5456
|8,5884
|% 0,33
|
|Frank
|7,2353
|7,2789
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8222
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|3,11
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,94
|
|Cumhuriyet
|2.532
|2.552
|4,80
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,80
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,30
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,02
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|0,35
|
Seans Raporu
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14:49METUR
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14:48
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14:48XU100
Endeks 116, 788 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 12, 356.00 milyon TL de
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14:48ADESE
Yüzde 9.00 oranında artışla 2.18 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 157, 285 adet işlem