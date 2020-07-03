***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 10:23
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 371
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSFNBK12110
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 99.035.000
Kupon Sayısı 4
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 03.04.2020 02.04.2020 03.04.2020 2,732 10,958 2.705.684 Evet
2 03.07.2020 02.07.2020 03.07.2020 2,1484 8,6172 2.127.668 Evet
3 02.10.2020 01.10.2020 02.10.2020
4 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 99.035.000-TL nominal değerli, 371 gün vadeli TRSFNBK12110 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi bugün (03/07/2020) yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854314
BIST