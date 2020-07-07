***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.07.2020 10:54
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2152819731
Vade Başlangıç Tarihi 07.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.07.2020
Kayıt Tarihi 06.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.07.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2152819731 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (07/07/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855526
BIST
12:16118.236
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -249,04
|Açılış
|: 118.792
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
119.512
En Düşük
117.075
12:166,8673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,8681
En Düşük
6,8524
12:167,7408
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0256
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7844
En Düşük
7,7340
12:16392,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,58
|Açılış
|: 392,12
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
391,85
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,29
|7.369.799
|% 9,98
|
|ORMA
|7,13
|488.519
|% 9,86
|
|MRGYO
|2,80
|47.488.979
|% 8,95
|
|KUYAS
|2,93
|60.162.105
|% 8,92
|
|AYEN
|7,48
|36.223.611
|% 8,56
|
|SKTAS
|3,07
|33.979.055
|% -9,97
|
|BJKAS
|3,23
|230.187.261
|% -9,78
|
|VANGD
|1,72
|862.297
|% -6,52
|
|KRDMA
|4,31
|10.004.091
|% -5,27
|
|ULAS
|5,07
|3.308.335
|% -5,23
|
|EKGYO
|2,18
|2.002.390.668
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.014.002.783
|% 2,82
|
|GARAN
|8,32
|870.369.989
|% -0,60
|
|TKFEN
|17,83
|672.464.885
|% 0,11
|
|TUPRS
|88,25
|572.623.258
|% 1,50
|
|EKGYO
|2,18
|2.002.390.668
|% 1,87
|
|ODAS
|2,92
|1.014.002.783
|% 2,82
|
|IHLGM
|1,90
|488.849.690
|% 3,26
|
|SKBNK
|1,79
|325.316.318
|% 2,87
|
|DOHOL
|2,32
|418.869.457
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5345
|8,5773
|% -0,12
|
|Frank
|7,2358
|7,2794
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-7,33
|
|Altın Gr.
|392
|393
|-1,11
|
|Cumhuriyet
|2.544
|2.563
|-7,90
|
|Tam
|2.619
|2.630
|-8,10
|
|Yarım
|1.272
|1.287
|-3,90
|
|Çeyrek
|636
|644
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|42,83
|42,83
|-0,27
|