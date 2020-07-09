***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
09.07.2020 17:18
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK72012
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 71.340.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020
17:10118.312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -400,46
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
17:106,8651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0043
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
17:107,7781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
17:10400,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,54
|Açılış
|: 400,50
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.971.776
|% 10,00
|
|KENT
|917,10
|34.873.444
|% 9,99
|
|GLRYH
|13,32
|12.930.898
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|14.928.953
|% 9,98
|
|BERA
|5,29
|93.565.815
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|11.286.046
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.318.999
|% -9,93
|
|EDIP
|2,43
|29.492.811
|% -9,67
|
|MRGYO
|2,43
|20.429.046
|% -9,67
|
|ZOREN
|2,55
|487.265.841
|% -8,60
|
|SISE
|6,59
|3.331.698.920
|% 3,45
|
|THYAO
|11,74
|1.574.867.444
|% 3,80
|
|TRKCM
|4,68
|1.234.443.029
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,24
|1.146.198.994
|% -1,75
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|EKGYO
|2,24
|1.146.198.994
|% -1,75
|
|SISE
|6,59
|3.331.698.920
|% 3,45
|
|ODAS
|2,69
|1.041.638.656
|% -0,74
|
|TRKCM
|4,68
|1.234.443.029
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,22
|759.421.816
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6651
|8,7086
|% 0,49
|
|Frank
|7,2916
|7,3355
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8247
|1,8339
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|4,30
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,16
|
|Cumhuriyet
|2.597
|2.619
|13,60
|
|Tam
|2.673
|2.687
|13,90
|
|Yarım
|1.298
|1.315
|6,80
|
|Çeyrek
|649
|658
|3,40
|
|Gümüş.Ons
|18,96
|19,00
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|4,18
|4,19
|0,06
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,21
|
Seans Raporu
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