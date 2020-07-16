***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.07.2020 16:06
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2156900081
Vade Başlangıç Tarihi 16.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.07.2020
Kayıt Tarihi 14.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.07.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 12.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2156900081 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (16/07/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860097
BIST
18:05118.808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 1.066,43
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.685
18:056,8599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0047
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8631
En Düşük
6,8484
18:057,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0234
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8502
En Düşük
7,8069
18:05398,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,72
|Açılış
|: 398,29
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|898.263
|% 10,00
|
|ASUZU
|17,82
|126.931.709
|% 10,00
|
|BURVA
|33,22
|13.939.851
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,06
|9.810.258
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.581.205
|% 9,99
|
|RTALB
|34,00
|85.367.943
|% -8,90
|
|BMELK
|5,50
|114.891
|% -8,79
|
|EKIZ
|8,55
|1.858.688
|% -7,57
|
|HALKS
|3,31
|323.238
|% -7,54
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|ASELS
|33,16
|1.197.544.465
|% 3,37
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|THYAO
|11,95
|1.020.954.860
|% 1,27
|
|GARAN
|7,98
|1.013.794.100
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,28
|1.098.773.166
|% -2,56
|
|ODAS
|2,88
|966.212.280
|% 1,05
|
|IHLGM
|1,82
|464.836.845
|% 1,11
|
|TSPOR
|4,68
|1.042.902.882
|% -7,51
|
|TRKCM
|4,57
|901.050.695
|% -1,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6206
|8,6638
|% 0,19
|
|Frank
|7,2394
|7,2830
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-4,81
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,94
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-8,00
|
|Tam
|2.665
|2.678
|-7,20
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-3,50
|
|Çeyrek
|649
|656
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,35
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,26
|-0,02
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,13
|