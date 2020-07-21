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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.07.2020 16:54
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 21.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2158877311
Vade Başlangıç Tarihi 21.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.07.2020
Kayıt Tarihi 20.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.07.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2158877311 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (21/07/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860805


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
QNBFL 92,40 20.846.295 % 10,00  
MRGYO 2,31 22.069.439 % 10,00  
MAALT 130,90 24.726.301 % 10,00  
KENT 1.661,40 11.332.409 % 10,00  
YONGA 29,04 518.712 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6820 8,7255 % 0,31  
Frank 7,2754 7,3193 % 0,03  
Riyal 1,8194 1,8285 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.836 1.836 17,93  
Altın Gr. 405 405 4,26  
Cumhuriyet 2.630 2.652 28,60  
Tam 2.709 2.721 29,40  
Yarım 1.315 1.331 14,40  
Çeyrek 660 666 7,20  
Gümüş.Ons 20,96 20,99 1,05  
Gümüş Gr. 4,64 4,65 0,26  
B. Petrol 44,69 44,69 1,41  
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