***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni -İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 05.08.2020Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2113164110Satışın Tamamlanma Tarihi 05.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 12.500.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 05.08.2020Kayıt Tarihi 04.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 05.08.2020Döviz Cinsi USDÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk Açıklamalarİlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 12.500.000 nominal satış ile sonuçlanan 182 gün vadeli XS2113164110 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (05/08/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi_.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865272BIST