***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.08.2020 13:15
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
ISIN Kodu XS2168391295
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.08.2020
Kayıt Tarihi 05.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.08.2020
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 91 gün vadeli XS2168391295 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (06/08/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TERTİP İHRAÇ.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865938
BIST
16:021.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -34,52
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:027,2713
En Yüksek
|Değişim
|: 3,22%
|| 0,2267
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
16:028,6516
En Yüksek
|Değişim
|: 3,28%
|| 0,2749
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
16:02480,57
En Yüksek
|Değişim
|: 4,07%
|| 18,79
|Açılış
|: 480,19
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|95.771.272
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.695.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.169.619
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.197.686
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.025.527
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|12.020.166
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|HALKS
|2,97
|39.378
|% -10,00
|
|KSTUR
|67,95
|49.189
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|GARAN
|6,65
|1.161.449.587
|% -1,92
|
|SISE
|5,95
|955.262.568
|% -4,65
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|ASELS
|15,96
|840.136.456
|% -5,23
|
|EKGYO
|1,99
|1.826.228.224
|% -4,78
|
|ODAS
|2,20
|529.289.681
|% -5,98
|
|YKBNK
|2,08
|435.120.197
|% -1,42
|
|TRKCM
|3,82
|736.764.675
|% -3,54
|
|AKBNK
|4,82
|877.100.406
|% -3,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5303
|9,5781
|% 3,45
|
|Frank
|7,9550
|8,0029
|% 2,97
|
|Riyal
|1,9316
|1,9413
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.060
|2.061
|21,98
|
|Altın Gr.
|479
|479
|17,40
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,25
|28,28
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,48
|45,48
|0,29
|