***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.08.2020 11:31
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK82011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.740.600
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi
12:491.084
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -16,24
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.077
12:497,3778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0369
|Açılış
|: 7,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3778
En Düşük
7,3269
12:498,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0317
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7166
En Düşük
8,6435
12:49461,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,28
|Açılış
|: 461,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler12:49
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|BAYRK
|7,27
|11.788.544
|% 9,98
|
|NETAS
|15,88
|81.779.079
|% 9,97
|
|AKSEN
|5,09
|116.403.547
|% 9,94
|
|FADE
|4,65
|3.439.917
|% 9,93
|
|RALYH
|16,11
|2.109.500
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|81.719.068
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|9.981.009
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,99
|704.138.908
|% 0,51
|
|TUPRS
|79,10
|418.503.296
|% 0,89
|
|RTALB
|40,06
|326.410.737
|% -6,84
|
|THYAO
|11,08
|312.937.772
|% -0,54
|
|ASELS
|17,34
|305.884.660
|% -1,42
|
|EKGYO
|1,99
|704.138.908
|% 0,51
|
|TSKB
|1,10
|124.184.749
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,08
|201.618.914
|% 2,46
|
|YKBNK
|2,07
|164.781.906
|% -1,90
|
|KARSN
|3,18
|245.438.694
|% -3,34
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3746
|7,3778
|% 0,50
|
|Euro
|8,7018
|8,7098
|% 0,37
|
|Sterlin
|9,6092
|9,6574
|% 0,50
|
|Frank
|8,0545
|8,1030
|% 0,24
|
|Riyal
|1,9606
|1,9704
|% 0,48
|
|12:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-8,53
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,73
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.120
|29,00
|
|Tam
|3.056
|3.135
|26,17
|
|Yarım
|1.477
|1.516
|12,66
|
|Çeyrek
|741
|758
|6,33
|
|Gümüş.Ons
|26,56
|26,61
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,16
|
|B. Petrol
|44,61
|44,61
|-0,35
|