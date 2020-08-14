Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

14.08.2020 11:31
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 178
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK82011
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 08.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 17.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.740.600
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 14.08.2020
Kayıt Tarihi



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:491.084
Değişim :  -1,48% |  -16,24
Açılış :  1.094  
Önceki Kapanış :  1.100  
En Yüksek
1.096 En Düşük
1.077
BIST En Aktif Hisseler12:49
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 2.289,90 2.724.981 % 10,00  
BAYRK 7,27 11.788.544 % 9,98  
NETAS 15,88 81.779.079 % 9,97  
AKSEN 5,09 116.403.547 % 9,94  
FADE 4,65 3.439.917 % 9,93  
daha fazla
12:49 Alış Satış %  
Dolar 7,3746 7,3778 % 0,50  
Euro 8,7018 8,7098 % 0,37  
Sterlin 9,6092 9,6574 % 0,50  
Frank 8,0545 8,1030 % 0,24  
Riyal 1,9606 1,9704 % 0,48  
daha fazla
12:49 Alış Satış %  
Altın Ons 1.945 1.945 -8,53  
Altın Gr. 462 462 0,73  
Cumhuriyet 3.074 3.120 29,00  
Tam 3.056 3.135 26,17  
Yarım 1.477 1.516 12,66  
Çeyrek 741 758 6,33  
Gümüş.Ons 26,56 26,61 -0,90  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,16  
B. Petrol 44,61 44,61 -0,35  
Seans Raporu 12:49
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru