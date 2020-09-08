***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.09.2020 14:42
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 95
ISIN Kodu XS2184858046
Vade Başlangıç Tarihi 05.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 2.900.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.09.2020
Kayıt Tarihi 07.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.09.2020
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 2.900.000 nominal satış ile sonuçlanan 95 gün vadeli XS2184858046 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (08/09/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873941
BIST
15:151.087
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -9,84
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
15:157,4867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0323
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4871
En Düşük
7,4364
15:158,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0239
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
15:15461,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,16
|Açılış
|: 461,16
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,45
En Düşük
459,22
BIST En Aktif Hisseler15:13
|DAGHL
|7,04
|10.374.614
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|3.663.953
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|1.020.296
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|12.820.439
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|208.147
|% 9,99
|
|PEKGY
|10,80
|125.529.146
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|170.559
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|28.829
|% -10,00
|
|KENT
|376,70
|6.368.985
|% -9,99
|
|LUKSK
|26,86
|9.124.262
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,32
|973.969.552
|% 9,09
|
|TSPOR
|6,38
|737.395.978
|% 7,77
|
|BJKAS
|3,96
|562.200.083
|% 8,20
|
|FENER
|44,78
|549.312.405
|% 9,97
|
|EKGYO
|1,80
|428.308.018
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,80
|428.308.018
|% -1,10
|
|GSRAY
|4,32
|973.969.552
|% 9,09
|
|BJKAS
|3,96
|562.200.083
|% 8,20
|
|IHLAS
|0,93
|108.503.267
|% 1,09
|
|TSPOR
|6,38
|737.395.978
|% 7,77
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4837
|7,4863
|% 0,43
|
|Euro
|8,8270
|8,8325
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7202
|9,7689
|% -0,63
|
|Frank
|8,1171
|8,1660
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9895
|1,9995
|% 0,45
|
|15:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-11,39
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-0,64
|
|Cumhuriyet
|3.065
|3.112
|-6,00
|
|Tam
|3.055
|3.131
|-4,89
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|-2,37
|
|Çeyrek
|741
|757
|-1,19
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,65
|