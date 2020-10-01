***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
01.10.2020 16:48
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 95
ISIN Kodu XS2240473806
Vade Başlangıç Tarihi 01.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 10.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877781
BIST
18:051.144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,73
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.155
En Düşük
1.143
18:057,7386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0173
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7813
En Düşük
7,6335
18:059,0971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1365
En Düşük
8,9695
18:05474,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 7,22
|Açılış
|: 474,24
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
475,28
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERKO
|13,20
|115.095.727
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|3.365.198
|% 10,00
|
|CMBTN
|137,60
|10.671.228
|% 9,99
|
|SODSN
|26,00
|1.236.872
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,90
|3.920.709
|% 9,97
|
|NATEN
|36,72
|462.678.314
|% -10,00
|
|AKMGY
|75,60
|2.071.818
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|417.643
|% -10,00
|
|MRSHL
|373,00
|4.092.183
|% -9,99
|
|JANTS
|192,80
|9.635.827
|% -9,99
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|ASELS
|18,53
|1.759.231.085
|% -4,09
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|THYAO
|10,54
|1.178.812.109
|% 0,38
|
|SISE
|6,91
|2.339.296.234
|% -5,60
|
|GARAN
|7,12
|1.915.082.431
|% 0,28
|
|TURSG
|6,04
|1.472.391.904
|% 6,34
|
|KRDMD
|3,41
|787.664.329
|% 0,59
|
|EKGYO
|1,72
|330.697.560
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7343
|7,7386
|% 0,22
|
|Euro
|9,0886
|9,0971
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,9332
|9,9830
|% 0,07
|
|Frank
|8,3917
|8,4423
|% 0,73
|
|Riyal
|2,0575
|2,0678
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|24,47
|
|Altın Gr.
|475
|475
|8,08
|
|Cumhuriyet
|3.142
|3.190
|20,00
|
|Tam
|3.125
|3.204
|18,91
|
|Yarım
|1.511
|1.550
|9,15
|
|Çeyrek
|758
|775
|4,58
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|0,21
|
|B. Petrol
|40,10
|40,10
|-2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57ADEL
Yüzde 9.91 oranında artışla 22.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 833, 193 adet işlem
-
17:56BRKO
Yüzde -7.22 oranında düşüşle 0.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 306, 817 adet işlem
-
17:54BTCIM
Yüzde 4.63 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 433, 374 adet işlem
-
17:53TURSG
Yüzde 8.98 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 217, 170, 048 adet işlem
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 051