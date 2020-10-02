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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.10.2020 10:00
GÜNCEL HABERLER



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 77
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,20
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %13,91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKA2036
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.10.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.10.2020
Vade Başlangıç Tarihi 02.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 581.560.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 77 gün vadeli TRFFNBKA2036 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 581.560.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877892


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YAPRK 70,95 6.186.883 % 10,00  
OLMIP 10,45 6.087.407 % 10,00  
EMNIS 48,28 971.056 % 9,98  
UZERB 31,34 267.330 % 9,96  
BMELK 10,95 1.240.449 % 9,94  
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12:45 Alış Satış %  
Dolar 7,7340 7,7435 % -0,03  
Euro 9,0652 9,0780 % -0,22  
Sterlin 10,0051 10,0553 % 0,59  
Frank 8,3876 8,4381 % -0,08  
Riyal 2,0623 2,0726 % 0,21  
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12:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.907 1.908 1,33  
Altın Gr. 476 476 1,42  
Cumhuriyet 3.146 3.194 4,00  
Tam 3.132 3.211 7,07  
Yarım 1.514 1.553 3,42  
Çeyrek 759 777 1,71  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 0,08  
Gümüş Gr. 5,95 5,96 0,03  
B. Petrol 39,58 39,58 -1,35  
Seans Raporu 12:45
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