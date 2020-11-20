***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 20.11.2020Vade (Gün Sayısı) 84Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %12,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %13,12Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKK2026Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 27.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 209.140.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 20.11.2020Kayıt Tarihi 19.11.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.11.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 209.140.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 84 gün vadeli, 209.140.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKK2026 ISIN kodlu bononun bugün (20/11/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889337BIST