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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.11.2020 11:37



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 152.005.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021
3 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
4 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 152.005.000 TL nominal değerli, 126 gün vadeli, 02/04/2021 itfa tarihli TRFFNBK42114 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890274


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TKNSA 11,03 9.399.391 % 9,97  
DIRIT 4,30 1.247.802 % 9,97  
BASCM 11,49 525.487 % 9,95  
RODRG 17,02 11.261.734 % 9,95  
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13:13 Alış Satış %  
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Euro 9,2831 9,2899 % -1,04  
Sterlin 10,3699 10,4220 % -1,04  
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Riyal 2,0700 2,0804 % -1,05  
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Altın Ons 1.809 1.809 -0,10  
Altın Gr. 453 453 -5,39  
Cumhuriyet 3.010 3.056 -46,00  
Tam 2.997 3.073 -46,92  
Yarım 1.449 1.487 -22,69  
Çeyrek 727 743 -11,35  
Gümüş.Ons 23,25 23,29 -0,05  
Gümüş Gr. 5,81 5,82 -0,08  
B. Petrol 48,13 48,13 0,34  
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