***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.12.2020 10:04
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK32115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 572.880.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi
11:551.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,84
|Açılış
|: 1.398
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.406
En Düşük
1.396
11:557,7012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7568
En Düşük
7,6877
11:559,4458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4800
|
9,5071
En Düşük
9,4316
11:55465,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 465,68
|
|Önceki Kapanış
|: 466,77
|
469,62
En Düşük
465,37
BIST En Aktif Hisseler11:53
|ALCAR
|281,10
|34.389.132
|% 9,98
|
|HLGYO
|4,19
|82.849.176
|% 9,97
|
|CLEBI
|118,20
|61.873.226
|% 9,95
|
|SNKRN
|11,17
|557.439
|% 9,94
|
|MMCAS
|4,76
|699.896
|% 9,93
|
|UZERB
|43,22
|513.540
|% -10,00
|
|RAYSG
|20,02
|10.246.199
|% -9,98
|
|NIBAS
|68,10
|18.078.624
|% -9,98
|
|KARTN
|3.142,40
|215.243.644
|% -5,94
|
|DENGE
|5,30
|63.844
|% -5,36
|
|THYAO
|13,19
|1.247.338.761
|% 1,38
|
|PGSUS
|76,95
|799.578.872
|% 3,71
|
|EKGYO
|2,19
|600.054.513
|% 2,34
|
|TCELL
|16,21
|458.621.463
|% 2,53
|
|GARAN
|9,79
|354.388.145
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,19
|600.054.513
|% 2,34
|
|THYAO
|13,19
|1.247.338.761
|% 1,38
|
|ISGYO
|2,38
|197.371.785
|% 3,93
|
|DOHOL
|3,13
|210.574.877
|% 1,62
|
|TSKB
|1,69
|113.663.443
|% 0,60
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6937
|7,6997
|% -0,04
|
|Euro
|9,4376
|9,4423
|% -0,16
|
|Sterlin
|10,4063
|10,4585
|% -0,07
|
|Frank
|8,6692
|8,7214
|% -0,00
|
|Riyal
|2,0474
|2,0577
|% 0,01
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.881
|1.881
|-3,50
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,76
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.134
|-28,00
|
|Tam
|3.072
|3.149
|-28,86
|
|Yarım
|1.485
|1.523
|-13,96
|
|Çeyrek
|745
|762
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,82
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|-0,05
|
Seans Raporu
11:53
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