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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

18.12.2020 11:12



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42130
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 479.060.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021
2 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021
3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021
4 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 479.060.000 TL nominal değerli, 119 gün vadeli, 16/04/2021 itfa tarihli TRFFNBK42130 ISIN kodlu, TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893798


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Altın Gr. 466 466 -0,35  
Cumhuriyet 3.115 3.162 30,00  
Tam 3.098 3.178 23,30  
Yarım 1.497 1.537 11,27  
Çeyrek 751 769 5,64  
Gümüş.Ons 25,77 25,81 -0,19  
Gümüş Gr. 6,38 6,39 -0,05  
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