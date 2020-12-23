***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 23.12.2020Vade (Gün Sayısı) 75Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) %13,00Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %13,69Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKA2044Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.10.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 08.10.2020Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 23.12.2020Kayıt Tarihi 22.12.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 23.12.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 76.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 75 gün vadeli, 76.000.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKA2044 ISIN kodlu bononun bugün (23/12/2020) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894474BIST