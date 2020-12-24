***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 152.005.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,223 15,94322 29.01.2021 28.01.2021 29.01.20213 26.02.2021 25.02.2021 26.02.20214 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar126 gün vadeli 152.005.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun birinci kupon oranı %1,2230 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894794BIST