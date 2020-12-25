***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 02.04.2021Vade (Gün Sayısı) 126Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42114Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 152.005.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,223 15,9432 1.859.021 Evet2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.20213 26.02.2021 25.02.2021 26.02.20214 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 152.005.000-TL nominal değerli, 126 gün vadeli TRFFNBK42114 ISIN kodlu bononun 1. kupon ödemesi bugün (25/12/2020) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894869BIST