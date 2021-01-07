***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
07.01.2021 09:19
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.01.2021
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2241370878
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.01.2021
Kayıt Tarihi 06.01.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.01.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 92 gün vadeli XS2241370878 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (07/01/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897590
BIST
12:241.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 11,81
|Açılış
|: 1.512
|
|Önceki Kapanış
|: 1.505
|
1.519
En Düşük
1.506
12:247,2470
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0589
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3550
|
7,3135
En Düşük
7,2382
12:248,9146
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0940
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0316
En Düşük
8,9044
12:24448,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,75
|Açılış
|: 448,09
|
|Önceki Kapanış
|: 450,84
|
452,13
En Düşük
447,61
BIST En Aktif Hisseler12:22
|TGSAS
|18,59
|10.670.162
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,03
|422.314
|% 10,00
|
|JANTS
|485,40
|117.353.543
|% 9,99
|
|BRYAT
|520,80
|10.636.819
|% 9,99
|
|SUMAS
|74,90
|672.752
|% 9,99
|
|OLMIP
|8,75
|1.306.104
|% -9,98
|
|NIBAS
|45,00
|14.194.704
|% -9,09
|
|INTEM
|31,00
|859.041
|% -6,91
|
|TATGD
|11,63
|85.276.702
|% -5,68
|
|MARKA
|6,47
|5.290.037
|% -4,57
|
|EKGYO
|2,55
|2.368.591.081
|% 7,59
|
|ASELS
|19,13
|760.374.092
|% 2,35
|
|GARAN
|10,53
|711.450.805
|% 1,15
|
|AKBNK
|7,57
|537.706.265
|% 2,85
|
|TKFEN
|18,55
|524.987.213
|% 4,39
|
|EKGYO
|2,55
|2.368.591.081
|% 7,59
|
|IHLGM
|1,43
|361.357.682
|% 9,16
|
|SKBNK
|1,58
|357.144.055
|% 0,64
|
|YKBNK
|3,23
|382.061.974
|% 2,22
|
|DOHOL
|3,32
|294.812.328
|% 2,47
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2424
|7,2452
|% -0,83
|
|Euro
|8,9037
|8,9143
|% -1,05
|
|Sterlin
|9,8416
|9,8910
|% -0,74
|
|Frank
|8,1911
|8,2405
|% -1,11
|
|Riyal
|1,9278
|1,9374
|% -0,74
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|2,83
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-1,90
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|-57,00
|
|Tam
|2.963
|3.038
|-55,62
|
|Yarım
|1.432
|1.469
|-26,90
|
|Çeyrek
|718
|735
|-13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,18
|27,22
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|54,66
|54,66
|0,36
|