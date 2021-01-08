***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.01.2021 17:35
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma
17:361.539
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,41
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.541
En Düşük
1.520
17:367,3464
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4156
En Düşük
7,3089
17:369,0096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,0706
En Düşük
8,9671
17:36444,07
En Yüksek
|Değişim
|: -1,76%
|| -7,96
|Açılış
|: 444,07
|
|Önceki Kapanış
|: 452,03
|
452,66
En Düşük
443,51
BIST En Aktif Hisseler17:36
|INVEO
|58,30
|84.310.194
|% 10,00
|
|YESIL
|151,80
|96.423.249
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.835,80
|3.375.649
|% 10,00
|
|BASCM
|18,70
|345.949
|% 10,00
|
|NETAS
|29,50
|43.405.828
|% 9,99
|
|SNKRN
|28,30
|406.162
|% -9,99
|
|BALAT
|8,10
|517.752
|% -9,90
|
|DIRIT
|4,38
|3.722.818
|% -9,88
|
|SUMAS
|67,50
|1.741.604
|% -9,88
|
|UMPAS
|3,33
|692.600
|% -9,76
|
|EKGYO
|2,55
|2.931.601.759
|% -1,92
|
|GARAN
|10,78
|2.380.603.100
|% 2,47
|
|KOZAL
|118,50
|2.377.789.774
|% 9,22
|
|THYAO
|12,83
|1.407.067.260
|% 1,18
|
|SISE
|7,43
|1.305.618.958
|% 0,68
|
|EKGYO
|2,55
|2.931.601.759
|% -1,92
|
|SKBNK
|1,60
|982.817.817
|% 3,23
|
|GARAN
|10,78
|2.380.603.100
|% 2,47
|
|YKBNK
|3,33
|600.297.941
|% 0,91
|
|PETKM
|5,24
|936.538.551
|% -0,19
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3411
|7,3464
|% -0,02
|
|Euro
|8,9985
|9,0096
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9616
|10,0115
|% 0,27
|
|Frank
|8,2725
|8,3223
|% 0,11
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,16
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-46,84
|
|Altın Gr.
|444
|444
|-7,96
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|-1,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,17
|
|B. Petrol
|55,27
|55,27
|0,89
|
Seans Raporu
17:36
daha fazla
-
17:51KUTPO
Yüzde 5.85 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 008, 802 adet işlem
-
17:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 38 artarak (% 1.13 ) 1, 382
-
17:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, NETAS, HEKTS, OLMIP, TKNSA, KRVGD, INVEO, ISBIR, KAPLM, GRNYO
-
17:48
NETAS, KRVGD, SOKM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:48
AKMGY, OYAYO, JANTS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında