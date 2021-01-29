Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.01.2021 11:53



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 152.005.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,223 15,9432 1.859.021 Evet
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,7152 17,8868 2.607.190 Evet
3 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021
4 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 152.005.000-TL nominal değerli, 126 gün vadeli TRFFNBK42114 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi bugün (29/01/2021) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905897


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:171.493
Değişim :  -0,39% |  -5,80
Açılış :  1.485  
Önceki Kapanış :  1.498  
En Yüksek
1.494 En Düşük
1.474
BIST En Aktif Hisseler12:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 4.459,40 1.154.985 % 10,00  
GUBRF 76,00 865.745.322 % 9,99  
ISKPL 19,48 390.555 % 9,99  
CMBTN 402,00 20.449.837 % 9,99  
MERIT 158,80 1.155.111 % 9,97  
daha fazla
12:17 Alış Satış %  
Dolar 7,3249 7,3281 % -0,08  
Euro 8,8697 8,8772 % -0,30  
Sterlin 9,9943 10,0444 % -0,48  
Frank 8,2040 8,2534 % -0,24  
Riyal 1,9478 1,9576 % -0,09  
daha fazla
12:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.849 1.850 7,60  
Altın Gr. 436 436 2,03  
Cumhuriyet 2.892 2.936 -28,00  
Tam 2.878 2.951 -30,65  
Yarım 1.391 1.428 -14,83  
Çeyrek 698 714 -7,41  
Gümüş.Ons 26,67 26,72 0,12  
Gümüş Gr. 6,34 6,35 0,07  
B. Petrol 55,34 55,34 0,24  
Seans Raporu 12:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru