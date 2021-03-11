***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.04.2021Vade (Gün Sayısı) 119Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42130Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 17.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 479.060.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 15.01.2021 14.01.2021 15.01.2021 1,3902 18,1225 6.659.892 Evet2 12.02.2021 11.02.2021 12.02.2021 1,4006 18,258 6.709.714 Evet3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,4042 19,934 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 16.04.2021 15.04.2021 16.04.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek Açıklamalar119 gün vadeli 479.060.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun üçüncü kupon oranı %1,4042 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917338BIST