Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.03.2021 10:50



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42122
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 03.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 03.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 241.500.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 1,6598 17,3096 4.008.417 Evet
2 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,3956 19,8 3.370.374 Evet
3 12.03.2021 11.03.2021 12.03.2021 1,7481 19,81 4.221.662 Evet
4 09.04.2021 08.04.2021 09.k sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 241.500.000-TL nominal değerli, 126 gün vadeli TRFFNBK42122 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödemesi bugün (12/03/2021) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917817


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:401.559
Değişim :  0,16% |  2,43
Açılış :  1.558  
Önceki Kapanış :  1.556  
En Yüksek
1.561 En Düşük
1.552
BIST En Aktif Hisseler12:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TRILC 17,71 9.926.880 % 10,00  
VAKFN 25,10 6.868.891 % 9,99  
KAPLM 26,08 2.729.865 % 9,95  
LUKSK 51,35 5.808.065 % 9,91  
FRIGO 35,58 5.496.044 % 9,88  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Dolar 7,5965 7,6030 % 1,70  
Euro 9,0551 9,0596 % 0,93  
Sterlin 10,5364 10,5893 % 1,02  
Frank 8,1154 8,1643 % 0,70  
Riyal 2,0173 2,0274 % 1,50  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.700 1.701 -23,34  
Altın Gr. 416 416 1,44  
Cumhuriyet 2.760 2.802 -17,00  
Tam 2.744 2.814 -9,68  
Yarım 1.326 1.361 -4,68  
Çeyrek 665 681 -2,34  
Gümüş.Ons 25,45 25,48 -0,67  
Gümüş Gr. 6,23 6,23 -0,06  
B. Petrol 69,63 69,63 0,00  
Seans Raporu 12:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru