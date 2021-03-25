***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
25.03.2021 16:53
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK32115
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 19.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 19.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 20.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 572.880.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.12.2020 17.12.2020 18.12.2020 1,2004 15,648 6.876.852 Evet
2 22.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 1,6611 17,3233 9.516.110 Evet
3 19.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 1,3419 17,4932 7.687.477 Evet
4 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021 1,7202 19,47
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 26.03.2021 25.03.2021 26.03.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
126 gün vadeli 572.880.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun dördüncü kupon oranı %1,7202 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920504
BIST