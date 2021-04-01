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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.04.2021 16:47



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42114
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.11.2020
Vade Başlangıç Tarihi 27.11.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 152.005.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 25.12.2020 24.12.2020 25.12.2020 1,223 15,9432 1.859.021 Evet
2 29.01.2021 28.01.2021 29.01.2021 1,7152 17,8868 2.607.190 Evet
3 26.02.2021 25.02.2021 26.02.2021 1,3555 17,6693 2.060.428 Evet
4 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,7787 20,18
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
126 gün vadeli 152.005.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun dördüncü kupon oranı %1,7787 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922633


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Altın Gr. 450 450 -1,91  
Cumhuriyet 2.980 3.025 0,00  
Tam 2.965 3.042 0,06  
Yarım 1.433 1.471 0,02  
Çeyrek 719 736 0,01  
Gümüş.Ons 24,65 24,68 0,26  
Gümüş Gr. 6,44 6,45 -0,03  
B. Petrol 64,06 64,06 1,32  
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