***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.04.2021 15:42
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
ISIN Kodu XS2330529228
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 35.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş. Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926707
BIST
16:291.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,54
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
16:298,1550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0055
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1156
16:299,7402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0235
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
16:29457,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,12
|Açılış
|: 457,17
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
457,33
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler16:29
|MTRKS
|49,56
|6.506.187
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.164.883
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.535.038
|% 9,98
|
|TUREX
|17,56
|2.164.551
|% 9,96
|
|BJKAS
|13,51
|250.119.525
|% 9,93
|
|SAYAS
|30,78
|15.680.624
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|420.683
|% -10,00
|
|KRTEK
|16,69
|18.396.862
|% -9,98
|
|UTPYA
|18,67
|1.086.837
|% -9,98
|
|EREGL
|17,46
|1.632.424.029
|% 6,46
|
|GARAN
|6,69
|992.296.280
|% 1,06
|
|KRDMD
|7,41
|638.782.808
|% 0,95
|
|FENER
|32,54
|593.532.666
|% 3,96
|
|THYAO
|11,79
|586.758.477
|% -1,50
|
|EKGYO
|1,79
|477.400.584
|% -1,65
|
|TSKB
|1,27
|288.123.339
|% -5,22
|
|YKBNK
|2,07
|454.958.445
|% 0,00
|
|GARAN
|6,69
|992.296.280
|% 1,06
|
|EREGL
|17,46
|1.632.424.029
|% 6,46
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1497
|8,1550
|% 0,07
|
|Euro
|9,7308
|9,7402
|% 0,24
|
|Sterlin
|11,1629
|11,2189
|% -0,04
|
|Frank
|8,8098
|8,8629
|% 0,10
|
|Riyal
|2,1689
|2,1797
|% 0,11
|
|16:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|9,36
|
|Altın Gr.
|456
|457
|2,54
|
|Cumhuriyet
|3.015
|3.060
|8,00
|
|Tam
|3.004
|3.081
|13,18
|
|Yarım
|1.452
|1.491
|6,38
|
|Çeyrek
|728
|745
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|25,28
|25,32
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,64
|0,14
|
|B. Petrol
|63,98
|63,98
|0,70
|