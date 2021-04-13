***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
13.04.2021 13:37
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 09.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2242750300
Vade Başlangıç Tarihi 09.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 09.04.2021
Kayıt Tarihi 08.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 09.04.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 5.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 182 gün vadeli XS2242750300 ISIN kodlu borçlanma aracının (09/04/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927338
BIST
13:291.403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 24,77
|Açılış
|: 1.381
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.406
En Düşük
1.381
13:298,0752
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0305
|Açılış
|: 8,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,1332
En Düşük
8,0295
13:299,6640
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0331
|Açılış
|: 9,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7345
En Düşük
9,6125
13:29451,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,25
|Açılış
|: 451,66
|
|Önceki Kapanış
|: 454,91
|
456,49
En Düşük
450,36
BIST En Aktif Hisseler13:29
|AYES
|16,94
|1.558.227
|% 10,00
|
|DITAS
|14,66
|3.054.821
|% 9,98
|
|SASA
|46,54
|663.270.924
|% 9,97
|
|MTRKS
|54,50
|21.842.347
|% 9,97
|
|TUREX
|19,31
|4.017.059
|% 9,97
|
|ANELE
|6,57
|111.288.551
|% -10,00
|
|SERVE
|15,30
|57.009
|% -10,00
|
|TKURU
|331,40
|6.444.323
|% -9,99
|
|BJKAS
|12,16
|74.800.550
|% -9,99
|
|ORMA
|33,52
|460.330
|% -9,99
|
|GARAN
|6,93
|923.361.953
|% 3,43
|
|EREGL
|17,13
|739.722.100
|% 0,23
|
|SASA
|46,54
|663.270.924
|% 9,97
|
|KRDMD
|7,33
|439.113.816
|% -0,54
|
|PETKM
|6,15
|289.073.795
|% 0,49
|
|GARAN
|6,93
|923.361.953
|% 3,43
|
|IHLAS
|0,66
|75.776.100
|% 3,13
|
|YKBNK
|2,14
|213.147.542
|% 2,88
|
|TSKB
|1,33
|126.275.730
|% 3,10
|
|DOHOL
|3,16
|274.891.281
|% 1,94
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0685
|8,0752
|% -0,38
|
|Euro
|9,6537
|9,6640
|% -0,34
|
|Sterlin
|11,0698
|11,1253
|% -0,39
|
|Frank
|8,7120
|8,7645
|% -0,66
|
|Riyal
|2,1435
|2,1543
|% -0,54
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-2,10
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-2,67
|
|Cumhuriyet
|2.991
|3.036
|-39,00
|
|Tam
|2.981
|3.056
|-37,79
|
|Yarım
|1.441
|1.478
|-18,27
|
|Çeyrek
|723
|739
|-9,14
|
|Gümüş.Ons
|25,33
|25,37
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,66
|64,66
|0,99
|