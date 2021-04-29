***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.04.2021 17:05
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 30.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42148
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 07.01.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.01.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.01.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.030.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 05.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 1,3956 19,8 1.047.119 Evet
2 05.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 1,3919 19,7448 1.044.343 Evet
3 02.04.2021 01.04.2021 02.04.2021 1,4742 21,02 1.106.092 Evet
4 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 1,5512 20,2212
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 30.04.2021 29.04.2021 30.04.2021
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
112 gün vadeli 75.030.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun üçüncü kupon oranı %1,5512 olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932417
BIST