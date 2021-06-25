***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.10.2021Vade (Gün Sayısı) 98Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,47Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKE2123Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 24.06.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 24.06.2021Vade Başlangıç Tarihi 25.06.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 505.500.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFFNBKE2123 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 505.500.000- TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944143BIST