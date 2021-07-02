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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

02.07.2021 12:18



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme miıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,47
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKE2131
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 189.250.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 98 gün vadeli TRFFNBKE2131 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 189.250.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945677


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VAKFN 10,70 19.120.694 % 9,97  
VKFYO 7,10 4.357.930 % 9,91  
SELVA 5,37 13.361.457 % 9,82  
YAPRK 36,00 6.165.613 % 8,56  
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13:49 Alış Satış %  
Dolar 8,6956 8,6975 % 0,54  
Euro 10,2891 10,2942 % 0,03  
Sterlin 11,9166 11,9764 % 0,41  
Frank 9,3602 9,4166 % 0,56  
Riyal 2,3122 2,3238 % 0,56  
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Altın Ons 1.787 1.788 10,60  
Altın Gr. 500 500 5,49  
Cumhuriyet 3.298 3.348 12,00  
Tam 3.282 3.366 20,28  
Yarım 1.586 1.628 9,81  
Çeyrek 796 814 4,90  
Gümüş.Ons 26,16 26,19 0,15  
Gümüş Gr. 7,32 7,33 0,08  
B. Petrol 75,71 75,71 -0,13  
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