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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.07.2021 15:04



***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 05.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 119
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,36
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKK2117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 08.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 09.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 241.150.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 119 gün vadeli TRFFNBKK2117 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 241.150.000- TL olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/949978


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SILVR 6,07 39.285.444 % 7,62  
TIRE 8,00 61.302.111 % 6,81  
DIRIT 3,70 272.083 % 5,71  
NTGAZ 8,10 55.430.284 % 5,61  
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Tam 3.312 3.395 -14,92  
Yarım 1.601 1.642 -7,22  
Çeyrek 803 821 -3,60  
Gümüş.Ons 25,95 25,98 0,03  
Gümüş Gr. 7,22 7,23 -0,02  
B. Petrol 75,06 75,06 0,94  
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