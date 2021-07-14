***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.07.2021 10:08
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 97
ISIN Kodu XS2329583756
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.07.2021
Kayıt Tarihi 09.07.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 15.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 97 gün vadeli XS2329583756 ISIN kodlu borçlanma aracının (12/07/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş. Tertip İhrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951031
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5604
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0242
|Açılış
|: 8,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,5945
En Düşük
8,5547
18:0510,1731
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0047
|Açılış
|: 10,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1350
|
10,2012
En Düşük
10,1460
18:05504,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,25
|Açılış
|: 504,75
|
|Önceki Kapanış
|: 504,51
|
506,40
En Düşük
503,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|JANTS
|74,55
|152.879.015
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|KRVGD
|16,51
|22.043.624
|% 0,00
|
|SEYKM
|16,22
|19.202.304
|% 0,00
|
|TTRAK
|167,50
|25.758.313
|% 0,00
|
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 0,00
|
|EDIP
|3,81
|71.002.891
|% 0,00
|
|KATMR
|2,75
|17.573.586
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|PEKGY
|1,03
|207.820.094
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 0,00
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 0,00
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5626
|8,5648
|% -0,23
|
|Euro
|10,1558
|10,1600
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,8160
|11,8753
|% -0,43
|
|Frank
|9,3503
|9,4066
|% -0,02
|
|Riyal
|2,2769
|2,2883
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.833
|1.833
|5,32
|
|Altın Gr.
|504
|505
|0,04
|
|Cumhuriyet
|3.337
|3.387
|3,00
|
|Tam
|3.321
|3.404
|3,23
|
|Yarım
|1.605
|1.647
|1,56
|
|Çeyrek
|805
|823
|0,78
|
|Gümüş.Ons
|26,33
|26,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,26
|0,01
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,55
|