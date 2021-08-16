***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
16.08.2021 10:34
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 126
ISIN Kodu XS2330529228
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.08.2021
Kayıt Tarihi 13.08.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.08.2021
Döviz Cinsi GBP
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, GBP 35.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 126 gün vadeli XS2330529228 ISIN kodlu borçlanma aracının bugün (16/08/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş. Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958207
BIST
14:451.455
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,34
|Açılış
|: 1.454
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.457
En Düşük
1.450
14:458,4123
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0416
|Açılış
|: 8,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4730
|
8,4900
En Düşük
8,3749
14:459,9231
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -0,0455
|Açılış
|: 9,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0025
En Düşük
9,8670
14:45484,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -1,28
|Açılış
|: 484,59
|
|Önceki Kapanış
|: 485,87
|
489,19
En Düşük
483,12
BIST En Aktif Hisseler14:45
|SELGD
|6,50
|23.861.191
|% 9,98
|
|MANAS
|19,28
|7.719.577
|% 9,98
|
|IZFAS
|7,50
|5.424.025
|% 9,97
|
|UFUK
|20,48
|996.563
|% 9,93
|
|ADESE
|1,39
|19.350.591
|% 9,45
|
|IDEAS
|41,32
|1.958.981
|% -9,98
|
|VKING
|7,53
|67.758.109
|% -9,93
|
|DAGI
|3,45
|48.486.620
|% -9,92
|
|KENT
|179,10
|840.468
|% -9,09
|
|IDGYO
|2,78
|11.062.748
|% -8,85
|
|GARAN
|9,33
|855.978.846
|% -0,74
|
|PETKM
|6,07
|624.158.411
|% 0,83
|
|KRDMD
|8,30
|526.750.413
|% 0,73
|
|GENIL
|16,42
|501.061.479
|% 3,47
|
|ARCLK
|33,78
|485.129.579
|% 2,18
|
|YKBNK
|2,53
|248.636.110
|% -0,39
|
|GARAN
|9,33
|855.978.846
|% -0,74
|
|MRGYO
|1,11
|83.740.512
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,30
|526.750.413
|% 0,73
|
|IZMDC
|2,86
|121.392.124
|% 1,42
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4072
|8,4123
|% -0,49
|
|Euro
|9,8720
|9,9231
|% -0,46
|
|Sterlin
|11,5648
|11,6228
|% -0,88
|
|Frank
|9,2010
|9,2564
|% -0,30
|
|Riyal
|2,2355
|2,2467
|% -0,54
|
|14:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|5,50
|
|Altın Gr.
|485
|485
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|3.217
|3.266
|-9,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-5,60
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-2,71
|
|Çeyrek
|776
|794
|-1,35
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,03
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,35
|