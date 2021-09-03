***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.09.2021 10:18
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %18,25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %19,09
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK92119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 04.03.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2021
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.09.2021
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.09.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 45.500.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Temmuz 2020 tarih ve 48/964 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 182 gün vadeli, 45.500.000 TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBK92119 ISIN kodlu bononun bugün (03/09/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961614
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