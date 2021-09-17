***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.09.2021 10:56
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 47
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFFNBKK2141
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.807.400
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 47 gün vadeli TRFFNBKK2141 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 210.807.400- TL olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964226
BIST
11:141.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
11:148,5878
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0620
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5100
|
8,5947
En Düşük
8,5060
11:1410,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0617
|Açılış
|: 10,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1390
En Düşük
10,0237
11:14486,19
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,67
|Açılış
|: 486,19
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler11:14
|GARFA
|10,25
|4.497.472
|% 9,63
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|YAPRK
|33,68
|11.126.290
|% 6,72
|
|AKSA
|21,44
|37.901.933
|% 5,82
|
|HURGZ
|2,34
|20.475.361
|% 4,93
|
|NUGYO
|14,82
|19.415.460
|% -8,63
|
|KTSKR
|65,90
|12.612.315
|% -8,60
|
|ISKPL
|7,35
|123.357.368
|% -8,24
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|IHGZT
|1,08
|44.498.131
|% -6,90
|
|THYAO
|12,65
|423.479.677
|% 1,44
|
|GARAN
|9,51
|409.596.449
|% 0,11
|
|TUPRS
|109,20
|192.332.095
|% 1,02
|
|YEOTK
|52,45
|182.704.727
|% 1,25
|
|YKBNK
|2,47
|158.751.804
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,47
|158.751.804
|% 0,00
|
|GARAN
|9,51
|409.596.449
|% 0,11
|
|IHGZT
|1,08
|44.498.131
|% -6,90
|
|THYAO
|12,65
|423.479.677
|% 1,44
|
|PETKM
|6,28
|153.580.338
|% 1,78
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5839
|8,5878
|% 0,73
|
|Euro
|10,1152
|10,1206
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,8048
|11,8640
|% 0,73
|
|Frank
|9,2284
|9,2840
|% 0,86
|
|Riyal
|2,2815
|2,2929
|% 0,69
|
|11:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|8,09
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,67
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,96
|23,00
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,29
|75,29
|-0,38
|