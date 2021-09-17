***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.11.2021Vade (Gün Sayısı) 47Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFFNBKK2141Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.807.400Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 47 gün vadeli TRFFNBKK2141 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 210.807.400- TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964226BIST