***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 01.04.2022Vade (Gün Sayısı) 273Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42213Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 469.800.000Kupon Sayısı 8Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 1,5007 19,5624 7.050.288,6 Evet2 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 1,8788 19,5931 8.826.552 Evet3 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,8449 19,2396 8.667.340 Evet4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.20215 17.12.2021 16.12.2021 17.12.20216 21.01.2022 20.01.2022 21.01.20227 25.02.2022 24.02.2022 25.02.20228 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 469.800.000-TL nominal değerli, 273 gün vadeli TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödemesi bugün (08/10/2021) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/968582BIST