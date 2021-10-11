***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.10.2021 15:39
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFFNBK42239 ISIN Kupon Tablosu Tarihleri Düzeltmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kupon Ödeme Tablosu Tarihlerinin Güncellenmesi
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 15.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 189
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42239
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021
Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000
Kupon Sayısı 7
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021
2 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021
3 07.01.2022 06.01.2022 07.01.2022
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
5 04.03.2022 03.03.2022 04.03.2022
6 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
7 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 189 gün vadeli TRFFNBK42239 ISIN kodlu iskontolu bononun kupon tablosu tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969453
BIST