***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFFNBK42239 ISIN Kupon Tablosu Tarihleri DüzeltmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Kupon Ödeme Tablosu Tarihlerinin Güncellenmesiİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 15.04.2022Vade (Gün Sayısı) 189Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK42239Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 07.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 08.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 349.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 12.11.2021 11.11.2021 12.11.20212 10.12.2021 09.12.2021 10.12.20213 07.01.2022 06.01.2022 07.01.20224 04.02.2022 03.02.2022 04.02.20225 04.03.2022 03.03.2022 04.03.20226 01.04.2022 31.03.2022 01.04.20227 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 15.04.2022 14.04.2022 15.04.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 189 gün vadeli TRFFNBK42239 ISIN kodlu iskontolu bononun kupon tablosu tarihlerinde güncelleme yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969453BIST