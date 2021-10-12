***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.10.2021 15:03
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.10.2021
Vade (Gün Sayısı) 185
ISIN Kodu XS2329768373
Vade Başlangıç Tarihi 09.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 11.10.2021
Kayıt Tarihi 08.10.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 11.10.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 185 gün vadeli XS2329768373 ISIN kodlu borçlanma aracının 11/10/2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank A.Ş. Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969802
BIST
16:391.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,33
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.416
16:399,0760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,0650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,0967
En Düşük
9,0017
16:3910,5097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0785
|Açılış
|: 10,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5231
En Düşük
10,4123
16:39518,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 6,71
|Açılış
|: 518,09
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
518,39
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler16:39
|LUKSK
|49,50
|9.628.912
|% 10,00
|
|FROTO
|176,70
|1.294.868.205
|% 9,41
|
|ANELE
|2,69
|47.749.441
|% 8,47
|
|RALYH
|4,78
|4.472.802
|% 8,14
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|AKFGY
|6,11
|54.606.019
|% -9,88
|
|KSTUR
|204,00
|827.618
|% -9,81
|
|OYLUM
|7,25
|7.755.737
|% -7,99
|
|ALBRK
|1,66
|132.536.299
|% -7,26
|
|EKIZ
|6,25
|724.934
|% -6,30
|
|YEOTK
|82,75
|290.468.732
|% 7,54
|
|GESAN
|23,70
|232.754.964
|% -0,25
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|PGSUS
|78,00
|117.300.372
|% 1,10
|
|ODAS
|1,50
|153.781.359
|% 0,67
|
|PEKGY
|0,96
|20.997.790
|% -1,03
|
|MAREN
|8,41
|142.657.432
|% -2,66
|
|FORMT
|1,27
|19.126.955
|% 0,00
|
|KIMMR
|3,23
|37.327.301
|% -0,31
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0736
|9,0760
|% 0,45
|
|Euro
|10,5042
|10,5097
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,3371
|12,3990
|% 0,79
|
|Frank
|9,7492
|9,8079
|% 0,84
|
|Riyal
|2,4130
|2,4251
|% 0,47
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|18,81
|
|Altın Gr.
|516
|516
|5,06
|
|Cumhuriyet
|3.416
|3.471
|24,00
|
|Tam
|3.403
|3.488
|24,91
|
|Yarım
|1.645
|1.687
|12,04
|
|Çeyrek
|825
|844
|6,02
|
|Gümüş.Ons
|22,92
|22,95
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,09
|
|B. Petrol
|82,59
|82,59
|-0,83
|
Seans Raporu
16:39
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-
16:50XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 15, 022.00 milyon TL de
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16:49SELVA
Yüzde 4.61 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 525, 412 adet işlem
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16:46YEOTK
Yüzde 8.19 oranında artışla 83.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 591, 173 adet işlem
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16:45
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, KOZAL, DOHOL
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16:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 1 artarak (% 0.33 ) 1, 250