***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.10.2021 10:30
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2398919691
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 5.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970628
BIST
11:271.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.410
11:279,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0219
|Açılış
|: 9,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2277
En Düşük
9,1719
11:2710,6841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0108
|Açılış
|: 10,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7295
En Düşük
10,6401
11:27528,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,52
|Açılış
|: 528,70
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
528,11
BIST En Aktif Hisseler11:26
|KERVN
|0,75
|336.551
|% 7,14
|
|MERIT
|28,26
|17.477.336
|% 6,64
|
|VBTYZ
|21,58
|85.937.052
|% 4,66
|
|CEOEM
|10,26
|63.450.425
|% 4,59
|
|PENGD
|3,55
|11.625.747
|% 4,41
|
|BAYRK
|8,91
|1.459.823
|% -10,00
|
|ISBTR
|27.898,80
|83.696
|% -10,00
|
|KZBGY
|28,60
|139.489.942
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.447.531
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,81
|50.136.788
|% -8,98
|
|GARAN
|9,08
|1.013.527.612
|% -1,94
|
|TUPRS
|128,10
|359.177.662
|% 2,48
|
|THYAO
|14,43
|280.312.173
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,37
|233.893.346
|% -0,84
|
|EKGYO
|1,87
|230.420.973
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,87
|230.420.973
|% 1,63
|
|GARAN
|9,08
|1.013.527.612
|% -1,94
|
|YKBNK
|2,37
|233.893.346
|% -0,84
|
|VAKBN
|3,38
|132.776.660
|% -2,03
|
|ODAS
|1,45
|47.343.478
|% 0,69
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1982
|9,2017
|% 0,26
|
|Euro
|10,6766
|10,6849
|% 0,11
|
|Sterlin
|12,5862
|12,6493
|% 0,55
|
|Frank
|9,9258
|9,9856
|% 0,25
|
|Riyal
|2,4450
|2,4573
|% 0,18
|
|11:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-8,46
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,52
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,37
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,80
|84,80
|0,80
|
Seans Raporu
11:26
daha fazla
-
11:41SANFM
Yüzde 4.23 oranında artışla 26.14 lira fiyatla işlem gören hissede 541, 258 adet işlem
-
11:40VBTYZ
Yüzde 4.95 oranında artışla 21.64 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 925, 429 adet işlem
-
11:39PENGD
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 241, 966 adet işlem
-
11:38PENGD
Yüzde 4.12 oranında artışla 3.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 215, 089 adet işlem
-
11:37XU100
Endeks 1, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 5, 273.00 milyon TL de