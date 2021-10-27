***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Borçlanma Aracı Satışın Tamamlanması hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 14.12.2021Vade (Gün Sayısı) 48Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 16,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,73Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBKA2168Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 26.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 27.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 236.484.200Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 48 gün vadeli TRFFNBKA2168 ISIN kodlu iskontolu bononun dağıtılan nominal tutarı 236.484.200- TL olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972661BIST