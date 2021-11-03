***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.11.2021 14:38
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 47
Faiz Oranı Türü İskontolu
ISIN Kodu TRFFNBKK2141
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.807.400
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.11.2021
Kayıt Tarihi 02.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.11.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 210.807.400
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
QNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 47 gün vadeli, 210.807.400- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKK2141 ISIN kodlu bononun bugün (03/11/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974399
BIST
14:311.531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,45
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
14:319,6759
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0735
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
14:3111,2243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1010
|Açılış
|: 11,1900
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|Önceki Kapanış
|: 11,0600
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11,4078
En Düşük
11,1061
14:31555,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 3,17
|Açılış
|: 555,59
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|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler14:31
|IHAAS
|5,06
|27.390.721
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|76.848.424
|% 9,97
|
|ALBRK
|1,92
|100.760.593
|% 9,71
|
|DOBUR
|70,30
|40.979.947
|% 9,16
|
|PRKAB
|24,46
|164.319.275
|% 8,90
|
|CANTE
|12,92
|99.247.587
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.156.011
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|32.682.319
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.221.892
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|161.889.384
|% -9,81
|
|GARAN
|10,16
|2.961.484.474
|% 0,00
|
|THYAO
|15,44
|1.449.380.426
|% -0,32
|
|SISE
|8,73
|981.550.476
|% 1,28
|
|TSPOR
|5,09
|881.512.685
|% -5,21
|
|YKBNK
|2,82
|796.335.626
|% -0,35
|
|EKGYO
|1,97
|699.541.780
|% -2,96
|
|GARAN
|10,16
|2.961.484.474
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,82
|796.335.626
|% -0,35
|
|TSKB
|1,39
|269.023.498
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,09
|881.512.685
|% -5,21
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6721
|9,6759
|% 0,77
|
|Euro
|11,2092
|11,2243
|% 0,91
|
|Sterlin
|13,1437
|13,2096
|% 0,83
|
|Frank
|10,5760
|10,6397
|% 1,14
|
|Riyal
|2,5704
|2,5833
|% 0,71
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.785
|-3,17
|
|Altın Gr.
|555
|556
|3,53
|
|Cumhuriyet
|3.674
|3.730
|44,00
|
|Tam
|3.655
|3.747
|40,02
|
|Yarım
|1.767
|1.812
|19,35
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,68
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|0,08
|
|B. Petrol
|83,16
|83,16
|-1,56
|