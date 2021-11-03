***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna DuyuruYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 03.11.2021Vade (Gün Sayısı) 47Faiz Oranı Türü İskontoluISIN Kodu TRFFNBKK2141Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 210.807.400Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 03.11.2021Kayıt Tarihi 02.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.11.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 210.807.400Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarQNB Finansbank A.Ş. tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05 Ağustos 2021 tarih ve 39/1199 sayılı izni ile onaylanmış olan izahname kapsamında halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 47 gün vadeli, 210.807.400- TL nominal satış ile sonuçlanan TRFFNBKK2141 ISIN kodlu bononun bugün (03/11/2021) itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974399BIST