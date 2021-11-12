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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.11.2021 14:42
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 01.04.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK42213
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 01.07.2021
Vade Başlangıç Tarihi 02.07.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 469.800.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 30.07.2021 29.07.2021 30.07.2021 1,5007 19,5624 7.050.288,6 Evet
2 03.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 1,8788 19,5931 8.826.552 Evet
3 08.10.2021 07.10.2021 08.10.2021 1,8449 19,2396 8.667.340 Evet
4 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 1,6834 17,5558 7.908.613,2 Evet
5 17.12.2021 16.12.2021 17.12.2021
6 21.01.2022 20.01.2022 21.01.2022
7 25.02.2022 24.02.2022 25.02.2022
8 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 01.04.2022 31.03.2022 01.04.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 469.800.000-TL nominal değerli, 273 gün vadeli TRFFNBK42213 ISIN kodlu bononun 4. kupon ödemesi bugün (12/11/2021) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977359


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 112,50 27.165.713 % 9,97  
OYLUM 9,73 35.398.657 % 9,94  
HEDEF 3,55 51.835.117 % 9,91  
DOAS 45,22 259.091.372 % 8,91  
BERA 10,31 240.853.458 % 8,53  
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16:03 Alış Satış %  
Dolar 9,9522 9,9558 % 0,53  
Euro 11,3945 11,4055 % 0,49  
Sterlin 13,2733 13,3398 % 0,57  
Frank 10,7216 10,7861 % 0,17  
Riyal 2,6422 2,6555 % 0,35  
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16:03 Alış Satış %  
Altın Ons 1.855 1.856 -7,07  
Altın Gr. 592 592 -0,87  
Cumhuriyet 3.916 3.975 -17,00  
Tam 3.899 3.996 -14,85  
Yarım 1.884 1.933 -7,19  
Çeyrek 945 967 -3,59  
Gümüş.Ons 25,04 25,06 -0,17  
Gümüş Gr. 7,98 7,99 -0,04  
B. Petrol 81,62 81,62 -1,25  
Seans Raporu 16:03
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