***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 14:24
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 186
ISIN Kodu XS2343555384
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.11.2021
Kayıt Tarihi 19.11.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.11.2021
Döviz Cinsi USD
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklamamız, İlgide kayıtlı açıklamamızda belirtilen, USD 10.000.000 nominal satış ile sonuçlanan 186 gün vadeli XS2343555384 ISIN kodlu borçlanma aracının 22/11/2021 itibarıyla vadesi gelmiş olup, itfa işlemi gerçekleştirilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finansbank Tertip İhraç Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978951
BIST
15:461.770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,37
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
15:4612,9511
En Yüksek
|Değişim
|: 13,54%
|| 1,5449
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
15:4614,6068
En Yüksek
|Değişim
|: 13,92%
|| 1,7843
|Açılış
|: 14,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
15:46730,89
En Yüksek
|Değişim
|: 10,35%
|| 68,55
|Açılış
|: 730,89
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler15:17
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|14.092.415
|% 9,99
|
|DURDO
|19,16
|52.730.988
|% 9,99
|
|PRKAB
|59,50
|151.988.414
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|2.919.168
|% 9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.231.363
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,35
|714.101.808
|% -9,71
|
|ADESE
|0,97
|179.145.355
|% -9,35
|
|MERCN
|10,35
|78.968.587
|% -6,92
|
|AVOD
|5,16
|41.310.345
|% -6,86
|
|KRDMD
|8,66
|2.754.621.071
|% 4,09
|
|SISE
|11,92
|2.554.035.028
|% 6,33
|
|GARAN
|11,74
|2.429.033.805
|% -1,68
|
|EREGL
|22,90
|1.687.937.055
|% 6,22
|
|THYAO
|18,21
|1.685.950.761
|% 3,29
|
|YKBNK
|3,46
|1.118.300.996
|% -2,26
|
|KRDMD
|8,66
|2.754.621.071
|% 4,09
|
|ODAS
|1,58
|450.909.406
|% -3,66
|
|SISE
|11,92
|2.554.035.028
|% 6,33
|
|GARAN
|11,74
|2.429.033.805
|% -1,68
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3564
|13,5073
|% 18,42
|
|Euro
|15,0849
|15,2026
|% 18,56
|
|Sterlin
|16,9951
|17,0803
|% 11,59
|
|Frank
|13,6290
|13,7111
|% 11,92
|
|Riyal
|3,3926
|3,4096
|% 11,91
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-8,22
|
|Altın Gr.
|732
|732
|70,00
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|462,00
|
|Tam
|4.791
|4.928
|481,57
|
|Yarım
|2.315
|2.384
|232,94
|
|Çeyrek
|1.161
|1.192
|116,47
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|9,78
|9,79
|0,92
|
|B. Petrol
|79,05
|79,05
|-0,65
|
Seans Raporu
15:17
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-
15:27VESBE
Yüzde 4.65 oranında artışla 7.43 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 223, 413 adet işlem
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15:26TOASO
Yüzde 4.97 oranında artışla 72.85 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 834, 695 adet işlem
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15:25GSDHO
Yüzde 5.05 oranında artışla 3.12 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 968, 210 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 28, 86 artarak (% 1.51 ) 1, 940
-
15:24XU100
Endeks 1, 779 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 34 üstünde . İşlem hacmi 31, 214.00 milyon TL de