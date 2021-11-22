***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.11.2021 15:29
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2410278480
Vade Başlangıç Tarihi 22.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000
Kupon Sayısı 0
Döviz Cinsi USD
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 13.000.000 USD tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978958
BIST
17:181.786
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 30,56
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.792
En Düşük
1.746
17:1812,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 8,74%
|| 0,9967
|Açılış
|: 12,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2450
|
13,5030
En Düşük
11,3504
17:1813,9625
En Yüksek
|Değişim
|: 8,89%
|| 1,1400
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6300
|
15,2045
En Düşük
12,7722
17:18718,62
En Yüksek
|Değişim
|: 8,50%
|| 56,27
|Açılış
|: 718,62
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
780,23
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler17:18
|YBTAS
|12.111,00
|314.886
|% 10,00
|
|DURDO
|19,16
|59.784.525
|% 9,99
|
|PENTA
|226,90
|14.664.883
|% 9,99
|
|IHAAS
|5,51
|65.755.775
|% 9,98
|
|TETMT
|253,40
|3.131.010
|% 9,98
|
|MERCN
|10,01
|102.770.040
|% -9,98
|
|GESAN
|25,18
|74.729.197
|% -9,94
|
|BASGZ
|11,33
|795.590.125
|% -9,86
|
|ADESE
|0,97
|183.256.927
|% -9,35
|
|AVOD
|5,13
|54.915.832
|% -7,40
|
|GARAN
|11,65
|3.727.902.163
|% -2,43
|
|KRDMD
|8,67
|3.587.551.077
|% 4,21
|
|SISE
|11,92
|3.084.784.828
|% 6,33
|
|THYAO
|18,69
|2.502.641.770
|% 6,01
|
|EREGL
|23,06
|2.018.077.150
|% 6,96
|
|YKBNK
|3,44
|1.758.472.709
|% -2,82
|
|KRDMD
|8,67
|3.587.551.077
|% 4,21
|
|ODAS
|1,57
|574.824.640
|% -4,27
|
|GARAN
|11,65
|3.727.902.163
|% -2,43
|
|EKGYO
|2,18
|662.459.917
|% -0,46
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,3875
|12,4029
|% 8,74
|
|Euro
|13,9421
|13,9625
|% 8,89
|
|Sterlin
|16,6249
|16,7082
|% 9,16
|
|Frank
|13,3085
|13,3887
|% 9,29
|
|Riyal
|3,3145
|3,3311
|% 9,33
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-15,58
|
|Altın Gr.
|718
|719
|56,27
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,68
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|0,59
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|1,27
|
Seans Raporu
17:18
daha fazla
-
17:33AKSEN
Yüzde 9.29 oranında artışla 9.18 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 434, 240 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, YKBNK, ISCTR
-
17:29XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 38 artarak (% 2.02 ) 1, 588
-
17:29
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, FRIGO, YBTAS, RALYH, ATATP, PRKAB, IHAAS, DURDO, DITAS, DOBUR
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17:29
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ADESE, MERCN, BASGZ, GESAN