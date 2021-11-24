***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.11.2021 11:33
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi MTN programı kapsamında yurtdışında ihraç edilen borçlanma aracının ihracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 02.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 373
ISIN Kodu XS2412559051
Vade Başlangıç Tarihi 24.11.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi GBP
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 02.12.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 02.12.2022
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
İlgi: 07.02.2014 tarihli özel durum açıklaması: İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca Medium Term Note (MTN) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 20.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 QNB Finasbank Tertip Ihrac Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979405
BIST
13:031.820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,87
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.814
13:0311,9959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1083
|Açılış
|: 11,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
13:0313,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1580
|Açılış
|: 13,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
13:03689,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 6,16
|Açılış
|: 689,69
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler13:03
|TUCLK
|17,60
|16.401.467
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|275.546
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|819.722
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|12.008.482
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.420.901
|% 9,99
|
|KENT
|184,80
|1.321.177
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|18.553.666
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,63
|336.319.390
|% -7,18
|
|DITAS
|26,08
|62.924.537
|% -4,96
|
|PGSUS
|100,10
|317.659.463
|% -4,58
|
|PETKM
|7,64
|1.528.775.031
|% -3,78
|
|SASA
|39,90
|1.469.874.200
|% 3,80
|
|ASELS
|21,94
|1.058.023.542
|% 4,48
|
|GARAN
|11,79
|730.956.267
|% -0,34
|
|KRDMD
|8,65
|688.854.471
|% -1,48
|
|PETKM
|7,64
|1.528.775.031
|% -3,78
|
|YKBNK
|3,46
|382.902.311
|% -0,29
|
|ODAS
|1,60
|149.662.032
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,65
|688.854.471
|% -1,48
|
|EKGYO
|2,24
|165.464.916
|% 0,90
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9677
|11,9959
|% 0,91
|
|Euro
|13,4420
|13,4877
|% 1,19
|
|Sterlin
|15,9287
|16,0085
|% 0,81
|
|Frank
|12,7814
|12,8584
|% 0,81
|
|Riyal
|3,1835
|3,1995
|% 0,77
|
|13:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|5,10
|
|Altın Gr.
|693
|693
|9,44
|
|Cumhuriyet
|4.571
|4.640
|30,00
|
|Tam
|4.547
|4.667
|19,93
|
|Yarım
|2.198
|2.258
|9,64
|
|Çeyrek
|1.102
|1.129
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|23,58
|23,61
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|82,03
|82,03
|-0,22
|