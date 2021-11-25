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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

25.11.2021 17:41
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Oranı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 18.03.2022
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK32214
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 16.09.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.09.2021
Vade Başlangıç Tarihi 17.09.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.500.000
Kupon Sayısı 5

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 22.10.2021 21.10.2021 22.10.2021 1,7969 18,7393 2.237.140,5 Evet
2 26.11.2021 25.11.2021 26.11.2021 1,5757 16,4322
3 31.12.2021 30.12.2021 31.12.2021
4 04.02.2022 03.02.2022 04.02.2022
5 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.03.2022 17.03.2022 18.03.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
182 gün vadeli 124.500.000 TRY nominal değerdeki TLREF Türk Lirası gecelik referans faiz oranına endeksli değişken faizli kupon ödemeli bononun ikinci kupon oranı %1.5757 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979647


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YEOTK 55,55 82.555.884 % 10,00  
TRILC 11,88 248.721.364 % 10,00  
EMNIS 19,69 603.474 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 1.502.823 % 10,00  
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Riyal 3,1817 3,1976 % 0,71  
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Altın Ons 1.789 1.789 0,89  
Altın Gr. 688 688 4,97  
Cumhuriyet 4.551 4.620 10,00  
Tam 4.529 4.648 0,94  
Yarım 2.189 2.248 0,45  
Çeyrek 1.098 1.124 0,23  
Gümüş.Ons 23,58 23,61 0,06  
Gümüş Gr. 9,07 9,08 0,08  
B. Petrol 81,88 81,88 -0,37  
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