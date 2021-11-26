***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.11.2021 12:07
***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKK2133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.100.000
Kupon Sayısı
BIST
13:451.785
En Yüksek
|Değişim
|: -1,90%
|| -34,48
|Açılış
|: 1.811
|
|Önceki Kapanış
|: 1.819
|
1.811
En Düşük
1.781
13:4512,1457
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1459
|Açılış
|: 12,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9500
|
12,2735
En Düşük
11,9402
13:4513,7125
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,2451
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4000
|
13,7817
En Düşük
13,3965
13:45705,44
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 15,14
|Açılış
|: 704,83
|
|Önceki Kapanış
|: 690,30
|
709,62
En Düşük
687,28
BIST En Aktif Hisseler13:45
|BALAT
|9,68
|1.569.738
|% 10,00
|
|YEOTK
|61,10
|127.545.365
|% 9,99
|
|RALYH
|17,83
|26.257.933
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|21.954.026
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
|
|IDEAS
|33,54
|45.802.426
|% -9,98
|
|PGSUS
|88,80
|405.677.228
|% -9,30
|
|THYAO
|17,25
|1.896.057.539
|% -8,15
|
|TETMT
|228,20
|4.654.464
|% -8,02
|
|TAVHL
|27,26
|265.254.012
|% -7,59
|
|THYAO
|17,25
|1.896.057.539
|% -8,15
|
|GARAN
|11,56
|863.823.806
|% -1,53
|
|SASA
|39,72
|741.435.205
|% 1,48
|
|KRDMD
|8,66
|697.471.170
|% -2,48
|
|YKBNK
|3,27
|666.164.501
|% -1,80
|
|YKBNK
|3,27
|666.164.501
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,15
|279.591.233
|% -2,71
|
|HALKB
|5,40
|661.193.586
|% 2,86
|
|THYAO
|17,25
|1.896.057.539
|% -8,15
|
|PETKM
|7,70
|630.264.144
|% 0,39
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1109
|12,1457
|% 1,22
|
|Euro
|13,6688
|13,7125
|% 1,82
|
|Sterlin
|16,0966
|16,1773
|% 0,99
|
|Frank
|13,0466
|13,1251
|% 2,17
|
|Riyal
|3,2227
|3,2389
|% 1,06
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|20,84
|
|Altın Gr.
|705
|705
|14,53
|
|Cumhuriyet
|4.641
|4.711
|91,00
|
|Tam
|4.614
|4.736
|87,67
|
|Yarım
|2.230
|2.291
|42,41
|
|Çeyrek
|1.119
|1.145
|21,20
|
|Gümüş.Ons
|23,60
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,09
|
|B. Petrol
|77,72
|77,72
|-4,50
|