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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.11.2021 12:07
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi QNB Finansbank A.Ş. Bono İtfasına İlişkin Kamuoyuna Duyuru
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 26.11.2021
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) %19,10
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) %20,40
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBKK2133
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.07.2020
Satışa Başlanma Tarihi 05.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 128.100.000
Kupon Sayısı


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BIST En Aktif Hisseler13:45
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 9,68 1.569.738 % 10,00  
YEOTK 61,10 127.545.365 % 9,99  
RALYH 17,83 26.257.933 % 9,99  
PENTA 301,80 21.954.026 % 9,99  
UZERB 37,26 1.414.613 % 9,98  
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13:45 Alış Satış %  
Dolar 12,1109 12,1457 % 1,22  
Euro 13,6688 13,7125 % 1,82  
Sterlin 16,0966 16,1773 % 0,99  
Frank 13,0466 13,1251 % 2,17  
Riyal 3,2227 3,2389 % 1,06  
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13:45 Alış Satış %  
Altın Ons 1.809 1.810 20,84  
Altın Gr. 705 705 14,53  
Cumhuriyet 4.641 4.711 91,00  
Tam 4.614 4.736 87,67  
Yarım 2.230 2.291 42,41  
Çeyrek 1.119 1.145 21,20  
Gümüş.Ons 23,60 23,64 0,03  
Gümüş Gr. 9,19 9,20 0,09  
B. Petrol 77,72 77,72 -4,50  
Seans Raporu 13:45
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