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***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

10.12.2021 16:10
***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İ


***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 273
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFFNBK52212
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021
Satışa Başlanma Tarihi 26.08.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.08.2021
Vade Başlangıç Tarihi 27.08.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 514.020.000
Kupon Sayısı 8

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 01.10.2021 30.09.2021 01.10.2021 1,8646 19,4452 9.584.416 Evet
2 05.11.2021 04.11.2021 05.11.2021 1,7286 18,0267 8.885.349,72 Evet
3 10.12.2021 09.12.2021 10.12.2021 1,5635 16,3048 8.036.702,7 Evet
4 14.01.2022 13.01.2022 14.01.2022
5 18.02.2022 17.02.2022 18.02.2022
6 25.03.2022 24.03.2022 25.03.2022
7 29.04.2022 28.04.2022 29.04.2022
8 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 27.05.2022 26.05.2022 27.05.2022

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 514.020.000-TL nominal değerli, 273 gün vadeli TRFFNBK52212 ISIN kodlu bononun 3. kupon ödemesi bugün (10/12/2021) yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982688


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HEDEF 5,39 76.518.740 % 10,00  
EUHOL 2,31 22.886.743 % 10,00  
ISBTR 45.441,00 719.087 % 10,00  
RNPOL 15,91 14.739.613 % 9,95  
ISBIR 66,55 7.324.027 % 9,91  
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Dolar 13,9301 13,9532 % 1,20  
Euro 15,7297 15,7563 % 1,03  
Sterlin 18,3416 18,4336 % 0,91  
Frank 15,0030 15,0933 % 0,90  
Riyal 3,7013 3,7198 % 1,00  
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16:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,31  
Altın Gr. 792 792 4,57  
Cumhuriyet 5.248 5.327 33,00  
Tam 5.222 5.355 33,00  
Yarım 2.524 2.590 15,96  
Çeyrek 1.266 1.295 7,98  
Gümüş.Ons 21,89 21,92 -0,05  
Gümüş Gr. 9,78 9,80 0,05  
B. Petrol 75,19 75,19 0,77  
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