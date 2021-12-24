***QNBFB* *FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***QNBFB******FIN*** QNB FİNANSBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 13.05.2022Vade (Gün Sayısı) 210Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFFNBK52220Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.08.2021Satışa Başlanma Tarihi 14.10.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 14.10.2021Vade Başlangıç Tarihi 15.10.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.820.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 19.11.2021 18.11.2021 19.11.2021 1,6427 17,1309 1.738.305,14 Evet2 24.12.2021 23.12.2021 24.12.2021 1,523 15,8827 1.611.638,6 Evet3 21.01.2022 20.01.2022 21.01.20224 18.02.2022 17.02.2022 18.02.20225 18.03.2022 17.03.2022 18.03.20226 15.04.2022 14.04.2022 15.04.20227 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihracı gerçekleştirilen 105.820.000-TL nominal değerli, 210 gün vadeli TRFFNBK52220 ISIN kodlu bononun 2. kupon ödemesi bugün (24/12/2021) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986010BIST